Mit bis zu zwölf Stimmen in die Vorweihnachtszeit

An der Musikschule Havixbeck wird in der Adventszeit das Sonderprojekt „Saxofonorchester“ durchgeführt. Das Ensemble soll auch beim Adventskonzert mitwirken.

An der Musikschule Havixbeck wird in der Adventszeit das Sonderprojekt „Saxofonorchester“ durchgeführt. Die klanglich interessante Besetzung des Ensembles reicht vom selten anzutreffenden Sopranino-Saxofon über mehrere Sopran-, Alt- und Tenorsaxofone bis hin zu den Bariton-Saxofonen und – einem weiteren besonderen Instrument – dem tiefen Bass-Saxofon. Die gesamte von Adolphe Sax konzipierte Saxofonfamilie ist vertreten.

Gründerin und musikalische Leiterin des Orchesters mit bis zu zwölf Stimmen ist die Saxofonistin und Musikschullehrerin Judith Becker. Sie unterrichtet seit 2004 „Klassisches Saxofon“ an der Musikschule und engagiert sich seit Jahren für den Ausbau des Faches Kammermusik in der Saxofonabteilung. Ziel und gleichzeitig auch große Herausforderung des Projektes ist sowohl der weitere Ausbau des Unterrichtsfaches „Kammermusik“ an der Musikschule als auch die musikalische Zusammenführung von Saxofonschülern völlig unterschiedlicher Alters- und Niveaustufen in einem ständigen Ensemble, das das Saxofon – ganz im Sinne von Adolph Sax – als „klassisches“ Konzert-Instrument präsentieren möchte.

Judith Becker leitet das Orchester

Die mitwirkenden Saxofonisten im Alter von elf bis 24 Jahren sind allesamt Schüler der Musikschule Havixbeck: aus dem Jugendorchester, der Jugendmusik und dem Aufbaustufenorchester. Die Mitwirkenden des „Advents-Saxofonorchester-Projektes 2021“ sind: Lea-Marie Forster, Ronja Baackmann, Jenni Strotmann, Lina Schnelke, Johannes Kösters, Jule Becker, Jana Schwering, Sina Rickert, Lina Drewer, Paul Schulte, Clemens Lefert, Elisa Schirbel, Marie Beyer, Finn Rütten und Dominik Steinbrügge.

Das Ensemble wirkt am 4. Advent (Sonntag, 19. Dezember) um 16 Uhr im Adventskonzert des Jugendorchester in der St.-Dionysius-Kirche mit. Zum Programm gehören das im Original für einen gemischten Chor komponierte „Abendlied“ von Josef Gabriel Rheinberger, der bekannte Choral „Wachet auf“ von Johann Sebastian Bach sowie ein Klassiker für Saxofonorchester, die „Fantasie über das Lied Näher mein Gott zu dir“, geschrieben im Jahr 1930 von Gustav Bumcke, dem Gründer des ersten deutschen Saxofonorchesters.