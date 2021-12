Mit dem Shuttle zum Impftermin

„Mit freundlicher Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Havixbeck wird für die Personen, die in Billerbeck einen Corona-Impftermin gebucht haben, dort aber nicht selbst hinfahren können“, ein Shuttle-Angebot geschaffen. Das schreibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Im Zwei-Stunden-Takt fährt ein Kleinbus vom Parkplatz an der Baumbergesporthalle zum Schulhof des Don-Bosco-Schulgebäudes nach Billerbeck. Dabei besteht dann die Möglichkeit, dass bereits Geimpfte die Rückfahrt wieder antreten können.

Das Angebot ist am Freitag (10. Dezember) jeweils um 16, 18 und 20 Uhr, am Samstag und Sonntag (11./12. Dezember) jeweils um 10, 12, 14, 16, 18 und 20 Uhr mit der Abfahrt in Havixbeck geplant. Da die Fahrten nur dann durchgeführt werden, wenn tatsächlich Bedarf besteht, wird um vorherige Anmeldung gebeten, und zwar mindestens am Kalendertag vor dem Impftermin mit Angabe des Namens, der Mail-Adresse und der gewünschten Abfahrtszeit. Diese Anmeldung ist ausschließlich per Mail unter impfung@gemeinde.havixbeck.de möglich. Für die Fahrt gilt die 3G-Regel, und das Tragen einer medizinischen Maske ist erforderlich.

Alle, die sich erstmals impfen lassen möchten oder eine Auffrischungsimpfung benötigen, sollten sich so schnell wie möglich anmelden. „Eine möglichst hohe Anmeldezahl ist die beste Wertschätzung für die vielen Menschen, die im Hintergrund oder beim Impfen mithelfen, dass das Angebot überhaupt möglich wurde, und dadurch ein wertvoller Beitrag für die Erhöhung der Sicherheit in dieser Pandemie geleistet wird“, so Monika Böse von der Gemeindeverwaltung abschließend.