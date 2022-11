Mit Geduld kommt man weiter

Bezirksbeamter Edgar Elpers geht in den Ruhestand

Havixbeck

In Havixbeck dürfte er ein bekanntes Gesicht sein. Sechs Jahre hat Edgar Elpers den Bezirksdienst der Polizei in der Gemeinde versehen. Nun geht er in den Ruhestand. Eine Eigenschaft hält er für einen Polizisten für besonders wichtig.