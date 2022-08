Workshop und Konzert mit Musikern der Brass Band Ecuador

Am heutigen Samstag (6. August) finden an der Musikschule Havixbeck ein Workshop und ein Konzert mit einem Ensemble aus Ecuador statt. Von 9.30 bis 15 Uhr probt der Leiter der Brass Band Ecuador, Jorge Edison Pachacama Huacho, mit den Workshopteilnehmern. Von 15 bis 16 Uhr spielt ein Blechbläserquintett der Brass Band ein Konzert vor der Musikschule.

Die fünf hoch talentierten Musikerinnen und Musiker würden sich über viele Zuhörer freuen, heißt es in einer Pressemitteilung der Musikschule. Der Eintritt ist frei. Es werden Spenden für das Ensemble und die Projektarbeit in Ecuador gesammelt.

Die „Ecuador Brass Band“ ist eine Stiftung, die im Jahr 2000 in Quito gegründet wurde. Sie verfolgt das Ziel, Kindern und Jugendlichen aus finanziell schlecht gestellten Familien eine musikalische Ausbildung zu ermöglichen. Jorge Pachacama, Leiter der Musikschule, und Dr. Patrizia Anaguana arbeiten mit rund 100 Kindern und Jugendlichen kulturell und sozial. Die Tagesmusikschule ist für viele Kinder nebst der nur halbtags stattfindenden Schule ein Ort der Sicherheit und des sinnvollen Tuns.

Schülern wird Zugang zur Musik ermöglicht

Jedes Jahr werden einige Schüler ausgewählt, um einen Monat lang Konzerte in Kirchen, auf Märkten, in Konzertsälen und in Schulen in deutschen Städten und Gemeinden zu geben, um zum einen durch die Spenden bei den Konzerten die Schule in Quito zu finanziell zu unterstützen und zum anderen auf die Arbeit der Musikschule aufmerksam zu machen. Die Konzerttournee konnte zuletzt aufgrund der Coronapandemie nicht stattfinden, was eine große finanzielle Lücke hinterlassen. hat. Das Repertoire der Ecuador Brass Band reicht von ecuadorianischer sowie lateinamerikanischer Musik über Jazz bis hin zur Klassik.