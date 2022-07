Mit mehr Tempo zum Abschluss

Havixbeck

So viele neue Gesichter auf einmal sind selten. Gleich drei Mitarbeiter, die erst vor Kurzem in Havixbeck angefangen sind, kümmern sich im technischen Bauamt der Gemeindeverwaltung künftig um drängende Themen, die vorangetrieben werden sollen. Dazu gehören unter anderem der Brandschutz an Schulen und die zahlreichen Hochbauprojekte.

Von Henning Tillmann