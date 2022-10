Mitstreiter werden dringend gesucht

Gibt es bald wieder einen Karnevalsumzug in Havixbeck? Oder vielleicht sogar eine Sitzung? Sicher ist beides noch nicht. Denn für die Organisationen werden weitere helfende Hände gesucht. Am Mittwoch (2. November) wird es ein erstes Treffen geben, zu dem alle Interessierten eingeladen sind.

Karneval: OHK trifft sich am Mittwoch im Torhaus

So bunt sahen die Karnevalsumzüge in Havixbeck in früheren Jahren aus. Bis zu 13 000 Personen schauten sich das Treiben an. Nun werden Menschen gesucht, die bei der Organisation mit anpacken.

Lang, lang ist‘s her, dass in Havixbeck so richtig Karneval gefeiert wurde. Unmittelbar vor dem ersten Corona-Lockdown war das. Seitdem sind die Aktivitäten des OHK, des Organisationskomitees Havixbecker Kinderkarneval, merklich eingeschlafen. Wen wundert es? Viel zu tun gab es ja nicht. Das muss jetzt wieder anders werden, wenn es bald mit einem Umzug oder sogar einer Sitzung klappen soll. Doch dafür werden noch dringend Mitstreiter benötigt.

„Schon seit 2018/2019 suchen wir eigentlich Leute, die in das OHK nachrücken“, sagt Andreas Messing. „Aber es findet sich bisher nichts.“ Messing war zuletzt der Sprecher des OHK, in dem die unterschiedlichsten, am Havixbecker Karneval beteiligten Gruppen wie das Christliche Jungvolk, die Landjugend, die Messdiener und viele mehr zusammengefasst sind. Dass er diesen Posten aufgeben wird, hatte er bereits vor ein paar Jahren angekündigt. Dann kam Corona.

Jeder am Karneval Interessierte soll mitmachen

Nun aber hört Messing auf und hat quasi als eine letzte Amtshandlung noch einmal die bestehende Kontaktliste der Karnevalisten aktiviert, um für den kommenden Mittwoch (2. November) zu einer Sitzung einzuladen, die um 20 Uhr im Torhaus stattfindet. Eingeladen sind dazu aber eben nicht nur diejenigen, die bisher schon im Havixbecker Karneval aktiv waren, sondern explizit alle, die sich eine Mitarbeit vorstellen können.

„Als Erstes werden wir klären müssen, ob der Karneval stattfinden soll – und wenn ja, nur der Umzug oder auch eine Sitzung?“, sagt Messing. Danach gehe es dann nach und nach an die Feinplanung. Welche Gruppen beteiligen sich mit einem Wagen, wie soll der Streckenverlauf sein und so weiter.

Bevor sich jemand abgeschreckt fühlt, versichert Messing, dass der Aufwand gar nicht so immens sei, wenn sich genügend Mitstreiter finden. „Normalerweise gibt es fünf bis sechs Treffen des OHK, dann ist der Karneval organisiert“, sagt er.

Wer Lust habe, sich zu beteiligen, soll am Mittwoch einfach zu der Versammlung kommen. Alternativ steht Messing vorübergehend auch noch als Ansprechpartner zur Verfügung unter

01 73/7 17 00 07 oder per E-Mail an andimessing@gmx.de.