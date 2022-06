Der Souverän soll es richten: Möltgen regt Bürgerentscheid an

Eigentlich gibt es bereits einen Grundsatzbeschluss zur Errichtung eines Bürgerforums. Doch angesichts massiv gestiegener Zinsen und Baukosten ist das Momentum weg, dass vor einigen Monaten zu der schnellen Entscheidung im Rat geführt hat. Bürgermeister Jörn Möltgen will nun die Bürgerinnen und Bürger direkt bestimmen lassen, ob sie den Rathausanbau wollen oder nicht.

Ob es sich noch lohnt, den Steinmetz zu bestellen, wird sich zeigen. Bürgermeister Jörn Möltgen regt nun an, über den geplanten Anbau des Rathauses (Bürgerforum) die Havixbecker entscheiden zu lassen.

Das ist politisch schon ein ziemlicher Hammer, der den Ratsmitgliedern da am Freitag ins Haus flattert. Bürgermeister Jörn Möltgen (Grüne) richtet nämlich in einem Schreiben die Bitte an die Politik, über das geplante Bürgerforum nun einen Bürgerentscheid abhalten zu lassen – trotz des eigentlich schon bestehenden Grundsatzbeschlusses zur Errichtung.