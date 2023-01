Motivation für den Winter

Die Hohenholter Lauftreff-Challenge geht in ihre dritte Runde. Das aus der Not in der Corona-Phase geborene Event lockte im vergangenen Jahr über 500 Läuferinnen und Läufer an.

Die Hohenholter Lauftreff-Challenge geht in die nächste Runde. Der ursprünglich im vorletzten Winter wegen der Corona-Einschränkungen ins Leben gerufene Pokal-Wettbewerb hat sich inzwischen zu einer festen Einrichtung in der Lauf- und Walkingszene entwickelt. Deshalb soll er ab diesem Sonntag (8. Januar) bereits zum dritten Mal ausgetragen werden.

Dabei werden fünf der größten Lauftreffs und Vereine der Region virtuell gegeneinander antreten und binnen vier Wochen möglichst viele Läufer und Walker aktiviert. Den Pokal gewinnt, wer in den vier Wochen die meisten Teilnehmer stellt und die höchste Gesamt-Kilometerzahl erreicht.

Entstanden ist die Idee in der Pandemie, als Präsenz-Veranstaltungen im üblichen Rahmen nicht stattfinden konnten und gemeinsames Laufen oder Walken nicht gestattet war. „Damals bestand die Gefahr, dass sich die Truppe aus den Augen verliert“, sagt Organisator Chris Voll. „Deshalb hatten wir die Idee, etwas zu machen, was das Gemeinschaftsgefühl stärkt.“

Idee entstand in der Corona-Pandemie

Nach den ausgezeichneten Ergebnissen der letzten beiden Jahre war es für die teilnehmenden Lauf- und Walkingtreffs aber klar, dass der Wettbewerb auch nach dem Ende der Corona-Einschränkungen weiter stattfinden sollte. Denn er ist eine hervorragende Motivationshilfe gerade in der kalten Jahreszeit, wenn das Wetter nicht gerade zu Aktivitäten im Freien einlädt. „Mir ging es früher ja auch so. Mittlerweile gucke ich gar nicht mehr nach dem Wetter, sondern trete einfach vor die Tür und lasse mich überraschen“, sagt Chris Voll lachend. Aber wem das nicht so geht, der findet vielleicht Motivation in dem gemeinsamen Kilometersammeln.

Die 3. Hohenholter Lauftreff-Challenge startet am Sonntag (8. Januar) und endet am 5. Februar (ebenfalls ein Sonntag). Mit dabei sind die Vereine TuS Altenberge, run4fun Greven, Marathon Steinfurt, TV Friesen Telgte und der veranstaltende Lauftreff Hohenholte. Alle werden natürlich versuchen, eine möglichst große Zahl von Teilnehmern aus den jeweiligen Gemeinden zu motivieren, viele Kilometer zurückzulegen, um damit die örtlichen Lauftreffs in dem Wettkampf zu unterstützen.

Fünf Vereine machen mit

Nicht nur Vereinsmitglieder können sich an der Challenge beteiligen und ihre Kilometer melden, sondern alle, die laufen oder walken. Im vergangenen Jahr haben insgesamt über 500 Sportler mitgemacht und dabei zusammen knapp 40 000 Kilometer zurückgelegt.

Der Lauftreff Hohenholte würde sich freuen, wenn viele Bürger aus Hohenholte und Havixbeck, die in den vier Wochen ab kommenden Sonntag laufen oder walken, ihre zurückgelegten Kilometer dem Lauftreff zur Unterstützung melden und bittet um Meldungen an Lauftreffleiter Chris Voll per Mail an cv@naxos.de oder telefonisch unter 01 71/47 79 29 1.