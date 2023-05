Grüne: „Wünschen uns von ganzem Herzen, dass er bleibt“

„Natürlich hat es uns auch geschockt, als in der Zeitung jetzt von einem (Rück-)Wechsel unseres Bürgermeisters nach Münster berichtet wurde, als sei alles bereits in trockenen Tüchern“, beginnen Bündnis90/Die Grünen in einem Pressetext ihre Stellungnahme zum möglichen Weggang von Jörn Möltgen. Tatsächlich gebe es jedoch bisher keinerlei Bewerbung von ihm. „Welche Interessen im Einzelnen hinter dieser Indiskretion (oder gezielten Kampagne?) in Münster standen oder stehen, lassen wir hier zunächst einmal unkommentiert“, so die Grünen und sie fahren fort:

„Als Tatsache jedoch muss man beschreiben, dass uns Grünen hier völlig klar war, dass Jörn Möltgen aufgrund seiner fachlichen Kompetenz, seiner menschlichen Qualität und seiner kommunalpolitischen Erfahrung in der Münsteraner Politik und Verwaltung nie in Vergessenheit geraten würde, wenn anspruchsvolle Posten zu vergeben sind. Oder wie unser Fraktionssprecher Friedhelm Höfener völlig zurecht formulierte: ,Wir haben einen veritablen Bürgermeister, der auch für andere Positionen infrage kommt. Das ehrt uns'. Da haben wir Grünen in der Kandidaten-Suche und -Aufstellung wohl nicht alles verkehrt gemacht.“

Hat Politiker überfordert

In Havixbeck habe Jörn Möltgens Arbeit offensichtlich viele Kommunalpolitiker überfordert, die CDU spreche ihm die Fähigkeit zur Leitung des Rathauses ab (Zitat: „nur ein Job“), in Münster traue man ihm die Leitung eines Dezernats mit über 1100 Mitarbeitenden scheinbar zu. „Ist der Mann zu gut für Havixbeck?“, fragen die Grünen. Unbestritten sei, wie engagiert sich Jörn Möltgen vom ersten Tag an eingebracht habe. „Baustellen“ im Dorf habe er erkannt und mutig viele Initiativen gestartet. Und jetzt schreibe die hiesige CDU schon am ersten Tag eine Art „Nachruf“ und formuliere, sie hätte sich gewünscht, „dass sich der Bürgermeister stärker mit Havixbeck und den Menschen hier identifiziert“ und er sei „als Bürger der Stadt Münster mit Wohnsitz in Gievenbeck immer Zaungast geblieben“?

Bodenlose Frechheit

„Eine bodenlose Frechheit“ sei das, „wenn man weiß, mit welchem Engagement und Kraftaufwand (oft bis an die Grenzen gehend) unser Bürgermeister mit seiner (relativ kleinen) Verwaltung all die Themen bearbeitet hat, die in den letzten 2,5 Jahren hier im Dorf anstanden“. Die Grünen nennen in diesem Zusammenhang die Stichworte Corona, Unterbringung und Betreuung geflüchteter Menschen, Betreuungs-/Personalproblematik bei den Kitas, Windkraft, Straßenbau, Technologie-Park, Sandsteinmuseum, Mobilitätskonzept. Und dann werde dem Bürgermeister vorgehalten, er sei nur Zaungast in Havixbeck?

Eine Dynamik und Vielfalt an Diskussionen und Projekten, die viele als „frischen Wind“ betrachteten, sei offensichtlich für andere Menschen eher ungewohnt und löse regelmäßig erst einmal Gegenwehr aus – „leider häufig auch ganz schnell auf Facebook-Niveau: pauschal, abwertend, spalterisch, uninformiert, aber dagegen“. Fraktion und Ortsverband der Grünen wünschen sich „aus ganzem Herzen, dass Jörn Möltgen die Diffamierungen dieser Tage wegsteckt, in Havixbeck bleibt und den eingeschlagenen Weg weiter mit uns geht“.