Münster wird wahrscheinlich klagen

Schön ist aus Sicht der Baumberge-Kommunen Havixbeck und Billerbeck sicherlich anders, aber überraschend kommt es nicht: Die Verwaltung wird dem Rat der Stadt Münster empfehlen, gegen die Entscheidung der Bezirksregierung zu klagen, keine dritte städtische Gesamtschule am Standort Roxel zuzulassen. Das ließ die Stadt Münster am Freitag per Pressemitteilung verlauten.

Die Anne-Frank-Gesamtschule in Havixbeck und Billerbeck sieht die Stadt Münster durch ihre Pläne einer Gesamtschule in Roxel weiterhin nicht gefährdet und will nun wohl gegen die Entscheidung der Bezirksregierung klagen.

„Nach einer intensiven erneuten Überprüfung ist die Einschätzung bestätigt worden, dass die Errichtung einer Gesamtschule in Roxel nicht zu einer Gefährdung der Anne-Frank-Gesamtschule in Havixbeck führt und das schulrechtliche Rücksichtnahmegebot nicht verletzt ist“, wird Thomas Paal, Beigeordneter für Bildung, Jugend, Familie und Sport in Münster, in der Mitteilung zitiert. „Wir sehen gute Chancen, die dringend benötigte Gesamtschule in Roxel errichten zu können.“

Damit wird der bereits seit Langem schwelende Schulstreit zwischen Münster und den Umlandgemeinden wahrscheinlich vor Gericht ausgetragen. Zwar bleibt die Entscheidung des münsterischen Rats abzuwarten, der am Mittwoch (15. Februar) tagt. Nach der ablehnenden Entscheidung der Bezirksregierung hatte es auf münsterischer Seite aber bereits einhellige Kritik aus allen Fraktionen gegeben. Die Ratsmitglieder hatten zudem zuvor einstimmig beschlossen, den Antrag für eine Gesamtschule in Roxel zu stellen.

Havixbecks Bürgermeister Jörn Möltgen bedauert die Empfehlung der Stadtverwaltung. Sie kam für ihn aber nicht völlig überraschend. „Ich hätte natürlich gerne Ruhe bei dem Thema gehabt, auch um eine stadtregionale Schulentwicklungsplanung voranzubringen. Jegliche Diskussion ist schädlich für unseren Schulstandort.“