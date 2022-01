Musik in der Praxis erleben

In der Bläserklasse der Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck-Billerbeck erfahren die Schülerinnen und Schüler über die Theorie hinaus etwas über die Musik. Im Klassenorchester sammeln sie selbst praktische Erfahrungen.

Klassenlehrer Klemens Weißer stimmte mit der Bläserklasse 5.1 der Anne-Frank-Gesamtschule „Bruder Jakob“ an. Aufmerksame Zuhörer waren (hinten v.l.) Musikschulleiter Rainer Becker, Conny Hölscher vom Möbelmagazin und Schulleiter Dr. Torsten Habbel.

Spontan stimmte die Bläserklasse 5.1 der Anne-Frank-Gesamtschule (AFG) mit ihrem Klassenlehrer Klemens Weißer am Mittwoch auf dem Schulhof das Lied „Bruder Jakob“ an. Damit bedankten sich die Mädchen und Jungen beim Möbelmagazin für dessen Unterstützung. Eine Spende von 1460 Euro überreichte Conny Hölscher im Namen der Ehrenamtlichen des Möbelmagazins.

„ »Jedes Kind, dass Interesse an Musik hat, soll diesen Weg beschreiten können.« “ Klassenlehrer Klemens Weißer

„Mit der Unterstützung des Möbelmagazins kann die Bläserklasse flexibel auf finanzielle Engpässe reagieren. Das freut uns sehr, denn so wird die Vernetzung vieler Menschen in Havixbeck deutlich: von der Musikschule über das Möbelmagazin bis hin zur Gesamtschule“, freute sich Schulleiter Dr. Torsten Habbel. „Jedes Kind, das Interesse an Musik hat, soll diesen Weg beschreiten können“, hob Klemens Weißer hervor, dass die Bläserklasse ein für alle offenes Angebot sei. „Dabei helfen wir gerne“, unterstrich Conny Hölscher.

Gemeinschaftsgefühl wird gestärkt

In der Bläserklasse erfahren die Schülerinnen und Schüler über die Theorie hinaus etwas über die Musik. Sie können Musik praktisch erleben, selbst erzeugen und gestalten. „Freude am Lernen entsteht durch Musik“, berichtet Musikschulleiter Rainer Becker aus seiner langjährigen Erfahrung in der Zusammenarbeit mit der Anne-Frank-Gesamtschule. „Das gemeinsame Musizieren stärkt das Gemeinschaftsgefühl innerhalb des Klassenverbandes. Musizieren ist ein Ausdruck der Lebensfreude, und diese Stimmung wirkt sich unmittelbar auf die Atmosphäre innerhalb der Klasse aus.“

Teil des Förderkonzepts der Anne-Frank-Gesamtschule

Die Bläserklasse sei ein zentraler Baustein des Förderkonzepts der AFG. „Deswegen freut es mich, wenn Havixbecker Eltern, denen die musikalische Bildung ihrer Kinder am Herzen liegt, ihr Kind in der Bläserklasse anmelden“, so Habbel. Für die Bläserklasse des künftigen fünften Jahrgangs der AFG sind Anmeldungen weiterhin möglich.