Narren ziehen die Reißleine

Angesichts der steigenden Inzidenz-Zahlen und der damit verbundenen unsicheren Lage hat der Elferrat der Hohenholter Karnevalsgesellschaft (HoKaGe) entschieden, das Karnevalsfest im Festzelt am Karnevalssamstag und am Rosenmontag abzusagen. Gleichzeitig wird die HoKaGe auch keinen Rosenmontagszug planen.

„Wir haben diesen Schritt rechtzeitig gewählt, um nicht ein finanzielles Risiko bei einer kurzfristigen Absage einzugehen“, betont der Verein in einer Pressemitteilung. Dies gelte auch für den Festwirt, mit dem diese Maßnahme abgesprochen wurde. Allen aus dem Elferrat sei bewusst, dass dies ein schwerer Schritt ist, aber zum Wohle der Hohenholter unumgänglich sei.

Gesundheitliches und finanzielles Risiko

Nun kann sich die HoKaGe gezielt auf die Session 2022/23 vorbereiten, ein rauschendes Fest planen und Nachfolger für das Prinzenpaar Andre und Anne Timmermann suchen. Der Elferrat werde nur intern einige Treffen planen, um den Karnevalsgedanken beizubehalten. Dies ist das Ergebnis der Elferratssitzung anlässlich des Karnevalsauftaktes am 11. 11..

Dazu hatte Zeremonienmeister An­dreas Overwaul den Elferrat mit einem dreifachen „Hohenholte Helau“ im Speicher der Familie Schulze Tergeist begrüßt. Zu Beginn der Versammlung wurde gewählt: Jens Thewes wurde einstimmig in seinem Amt als Sekretär für weitere zwei Jahre wiedergewählt. Er kündigte an, gerne einen Nachfolger einzuarbeiten, um nach den zwei Jahren in den Ruhestand zu wechseln und der Jugend die Chance zu geben, den Hohenholter Karneval zu gestalten.

Wahlen ohne Probleme

Ebenfalls einstimmig wurde Andreas Görlich als Manager für die nächsten zwei Jahre bestätigt. Der Posten der Tanzmariechen-Beauftragten wurde nicht wieder besetzt. Kati Maas hatte in einer Videobotschaft allen für die tolle Zeit im Elferrat gedankt und ihren Rücktritt erklärt. Ihr gilt der Dank der HoKaGe. Die Tanzmariechen Maya Krawinkel, Lina Meinert und Anna Pöttker machen weiter. Auch das Prinzenpaar Andre und Anne geht in seine dritte Session.

Rechnungsführer Matthias Sundorf verlas den Kassenbericht, ehe ausgiebig über die Session 2021/22 diskutiert wurde – mit dem oben genannten Ergebnis.

Einige wenige Termine geplant

Festgelegt wurden die nächsten Termine: Sobald der Festausschuss konkrete Aussagen zum Maskenball, der am 26. Februar stattfinden soll, machen kann, wird es eine weitere Sondersitzung geben; das Kutscheholen ist für den 19. Februar geplant; am Rosenmontag (28. Februar) soll eine Abordnung in den Kindergarten gehen.

Den Festausschuss für den Maskenball bilden Thomas Krawinkel, Björn Wildermann, Maya Krawinkel, Andre und Anne Timmermann und Matthias Sundorf; Andreas Overwaul wird sporadisch an den Treffen teilnehmen. Die anderen Termine organisieren Gerwin und Andrea Wick, Andreas Overwaul und Jens Thewes.

Verabschiedet wurden Ilse Leusing und Doris Ulber die den „Staffelstab“ (die Mütze) weitergibt an Judith Kamp­huis von der kfd; beiden galt ein herzlicher Dank für ihre jahrelange Arbeit in der HoKaGe.