„Netzwerk ist wertvoll für uns“

Bürgermeister Jörn Möltgen ist am Dienstag zum Vorsitzenden des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz des Städte- und Gemeindebundes NRW in Düsseldorf gewählt worden. Im Interview erzählt er über die Hintergründe und wie es dazu kam.

Herr Möltgen, Sie wurden zum Umweltausschussvorsitzenden des Städte- und Gemeindebundes gewählt. Ist das Fluch oder Segen?

Jörn Möltgen: Gute Frage, von beidem etwas, aber in erster Linie ist es eine gute Vernetzungschance auf der Fachebene, und das ist gut für Havixbeck und die Region. Daher hat es mich besonders gefreut, im Ausschuss meinen Lüdinghauser Amtskollegen Bürgermeister Mertens zu treffen. Damit ist der Kreis Coesfeld gleich zweifach in diesem wichtigen Ausschuss vertreten. Das Münsterland an sich hat dort aber ein anderes Gewicht bekommen. So sind auch Bürgermeister Aden aus Greven und Ratsfrau Blümer aus Drensteinfurt vertreten. Diese ungewöhnlich starke Präsenz oder besser das Interesse an der Ausschussmitarbeit zeugt von einem starken Interesse an den Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz in unserer Region – über die Parteigrenzen hinweg.

Wie ist zu Ihrer Wahl gekommen und was sind die konkreten Aufgaben ihres Ausschusses?

Möltgen: Der Städte- und Gemeindebund (StGB) ist ein Zusammenschluss von 361 Kommunen in NRW. Er hat die Aufgabe, die Belange seiner Mitglieder beim Landtag NRW und der Landesregierung zu vertreten. Die Arbeit wird in Fachausschüssen vorbereitet, in denen die Themen mit hoher Fachlichkeit beraten werden, bevor sie im Präsidium verabschiedet werden. Die Besetzung der Gremien erfolgt auf Basis der Stimmenverteilung bei der Kommunalwahl. Formal betrachtet besetze ich damit einen parteipolitischen Sitz. Das Erfreuliche ist jedoch, dass in den Fachdebatten im Ausschuss die Parteizugehörig eigentlich kaum eine Rolle spielt. Dieser Ausschuss befasst sich mit allen kommunalen Belangen zu den Bereichen Klimaschutz, Klimaanpassung, Nachhaltigkeit, Gewässer- und Naturschutz, Luftreinhaltung und Abfallschutz. Am Dienstag ging es um kommunale Forderungen zum Klimaschutzgesetz.

Was sind dann – exemplarisch betrachtet – die konkreten Ergebnisse dieser Ausschusstätigkeit und was bedeutet das für Sie?

Möltgen: Insgesamt werden im StGB fachliche Positionspapiere erarbeitet, Mustersatzungen erstellt und vor allem ein intensiver Fachaustausch betrieben. Da kann man für die eigene Arbeit viel rausziehen, teilweise auch eigenes Wissen einbringen, und man kann ein unglaubliches Netzwerk aufbauen, das hilfreich ist für die tägliche Arbeit. Beispielsweise habe ich das kürzlich für eine bestimmte Fachfrage, da ging es um Kunstrasenplätze, kennenlernen dürfen. Der Experte in seinem Feld stand gerne für einen Austausch zur Verfügung. Man darf sich das aber nicht so verstellen, dass ich da jetzt solche Positionspapiere ausarbeiten muss. Dafür gibt es eine Geschäftsstelle, die das sehr detailliert und ausgewogen vorbereitet. Nicht verhehlen möchte ich aber, dass durch eine Mitarbeit in den kommunalen Spitzenverbänden, insbesondere an etwas prominenterer Stelle, die eigene Kommune immer etwas mehr ins Blickfeld gerät. Wenn man etwas für seine Region bewegen möchte, dann ist das hilfreich.

Was haben Sie sich für Ihre Zeit als Vorsitzender vorgenommen?

Möltgen: Ein wichtiges Anliegen ist mir, dass die vielen Fachdiskussionen als solche wahrgenommen werden und weniger ideologisch angehaucht sind. Wenn das gelingt, dann ist das die Basis für Verbesserungen von denen die Kommunen besonders profitieren können. Als Beispiel dient die erforderliche Debatte um eine Umstellung der Förderpolitik. Häufig haben gerade kleinere Kommunen wie Havixbeck einen erschwerten Zugang zu den Fördertöpfen, weil die Antragsverfahren sehr aufwendig sind und dafür die Ressourcen fehlen. Wenn man sich nicht nur auf gemeinsame klimapolitische Ziele, sondern auf ein gemeinsames Vorgehen zur Zielerreichung einigen könnte, dann könnte man auch über eine anteilige Pauschalisierung der Förderung nachdenken. Das würde uns sehr helfen auf Dauer bei der Arbeit für die Kommune.