Neuauftakt im „Landmusikort“

Havixbeck

An der Musikschule in Havixbeck wird wieder fleißig geprobt, denn das Musikschulfest soll Anfang September stattfinden. Es wird, so kündigt es Rainer Becker an, sicher etwas anders ablaufen als in Vor-Pandemie-Zeiten. Dennoch ist es endlich wieder eine Gelegenheit, das vielfältige musikalische Engagement in Havixbeck zu zeigen. Für das wurde die Gemeinde nun mit einem hoch dotierten Preis ausgezeichnet.

Von Henning Tillmann