Neue Ausstellung braucht neue Führer

Das Baumberger-Sandstein-Museum bietet seit seiner Gründung Führungen an. Dafür braucht man Museumsführer. Wer hat Lust, diese Aufgabe zu übernehmen?

„Ich war ja schon mal hier, aber mit einer Führung bekommt man doch viel mehr mit.“ Diesen Spruch haben die Mitarbeiter des Baumberger-Sandstein-Museums seit der Eröffnung 1994 sehr oft gehört. In den Jahren vor Corona waren rund 300 Führungen im Jahr normal, und diese große Nachfrage wurde durch acht Museumsführer sowie Museumsleiter Dr. Joachim Eichler abgedeckt, heißt es in einer Pressemitteilung. Inzwischen seien einige Mitarbeiter aus Alters- oder Krankheitsgründen ausgeschieden. Neue Mitarbeiter für Führungen werden deshalb gesucht.

Jetzt einzusteigen, ist ein guter Zeitpunkt. „In diesem Jahr werden wir die neue Dauerausstellung einrichten“, kündigt Eichler an. Die wird gänzlich andere Schwerpunkte setzen als bisher. Zum Beispiel werden „Wegebilder im Münsterland“ ein eigenes Ausstellungsthema. Wände und Stellwände werden mit Farben und Grafiken gestaltet. Der Zugang geschieht dann nicht mehr über die alte Haustür, sondern durch das Tennentor.

Museum rechnet mit steigenden Besucherzahlen

„Mit der neuen Ausstellung rechnen wir nicht nur mit wieder steigenden Besucherzahlen, sondern auch mit mehr Führungen“, so der Museumsleiter. Und dafür werden neue Mitarbeiter gesucht. Dass es nicht ganz so einfach ist, sich in die Führungen einzuarbeiten, räumt Dr. Eichler ein. „Aber wenn man es dann drauf hat, dann macht es auch Spaß.“

Außerdem habe man immer einen Teamgeist gepflegt und gemeinsam Anregungen durch den Besuch anderer Ausstellungen gesammelt. „2022 waren wir im Bentheimer Sandsteinmuseum und haben uns auf Burg Bentheim führen lassen“, führt der Historiker ein Beispiel an.

Teamgeist wird großgeschrieben

Die Einarbeitung der „Neuen“ soll schon vor Beginn der Umbaumaßnahmen beginnen, dann könne es während des Umbaus gemeinsame Rundgänge geben, sodass die neuen Kräfte zur Eröffnung des Museums fit sind, heißt es weiter. Die Schulung übernimmt Dr. Eichler und ist auch bereit, die ersten Führungen zu begleiten. Für jede Führung gibt es ein Anerkennungshonorar. Interessierte Menschen aus Havixbeck und Umgebung können sich an die Museumsleitung wenden. Nach einem Einführungsgespräch kann man sich entscheiden, ob man die Schulung machen möchte.

Kontakt per Mail an eichler@sandsteinmuseum.de oder unter der Rufnummer 0 25 07/16 04.