Neue Beschicker erweitern das Angebot auf dem Dienstagsmarkt

Der Dienstagsmarkt in Havixbeck hat Zuwachs bekommen: André Kückmann (l. mit Sohn Mats) ist seit einigen Wochen dabei, Matthias Halsbenning (Mitte) hatte am vergangenen Dienstag seine Premiere. Darüber freuen sich auch die Marktbeschickerinnen Uschi Taubitz und Anne Parnitzke sowie Andreas Multhaup-Vogelsang von der Gemeinde.

Klein, aber fein: So könnte man den Dienstagsmarkt in Havixbeck beschreiben. So groß wie der am Freitag ist er eben nicht. Dafür hat aber auch nicht jede Kommune in der Nachbarschaft noch einen zweiten Tag, an dem im Ortskern frisch eingekauft werden kann. Und mit dem jüngsten Zuwachs bei den Beschickern hat sich sogar so etwas wie ein neues Branding ergeben.

„Das ist jetzt fast ein kleiner Biowochenmarkt“, sagt Andreas Multhaup-Vogelsang von der Gemeinde. Seit wenigen Wochen ist nämlich André Kückmann vom Havixbecker Sandsteinhof mit einem kleinen Verkaufswagen vertreten.

Zwei neue Stände auf dem Dienstagsmarkt

Der Bioland-Betrieb ist vor einigen Monaten dazu übergegangen, nicht mehr nur Familienpakete, sondern auch kleinere Portionen anzubieten und vermarktet das Fleisch seiner Baumberger Landschweine seitdem auf dem Markt. Kückmann hat für seine Heimatgemeinde nun auch einen guten Bekannten begeistert: Am vergangenen Dienstag war Matthias Halsbenning erstmals in Havixbeck vertreten. Er führt in Senden ebenfalls einen Bioland-Betrieb und beliefert bereits die Märkte in Lüdinghausen, Münster und Senden mit seinem Obst- und Gemüsestand.

Der Dienstagsmarkt findet von 14 bis 18 Uhr statt.