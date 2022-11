Neue Ladesäule an der Blickallee

Zur Förderung der Elektromobilität werden zurzeit vier weitere E-Ladesäulen in Havixbeck aufgestellt. Die erste wurde nun auf dem Parkplatz Blickallee an den Märkten errichtet.

Ein paar Arbeiten sind noch vorzunehmen, bevor die Säule genutzt werden kann. Auch an der Altenberger Straße wurden bereits vorbereitende Maßnahmen getroffen. Weitere Ladesäulen sollen in den nächsten Tagen am Habichtsbach und am Haferlandweg aufgestellt werden. Auch für Hohenholte ist eine geplant. Die Errichtung soll im Laufe des nächsten Jahres erfolgen.

„Ich freue mich, dass das Ladeangebot in Havixbeck deutlich verbessert werden kann. Elektromobilität ist ein wichtiger Baustein für die Zukunft“, betont Bürgermeister Jörn Möltgen.