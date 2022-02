Neue Leuchten sind noch im Dauerbetrieb

Wer häufiger an der L 550 entlangfährt, hat sie womöglich schon gesehen: Am Radweg zwischen der Freiherr-von-Twickel-Straße bis zum Bahnhof sind nun teilweise bereits die neuen Leuchtstellen installiert worden. Diese stehen derzeit zwar noch auf Dauerbetrieb. Doch das soll sich bald ändern.

Wegen der Verlegungen neuer Druckwasserleitungen durch Gelsenwasser ist an der L 550 schon seit Längerem gebaut worden. Die Maßnahme ist Teil des „Ausbauprogramms Baumberge“, in Zuge dessen Gelsenwasser in den nächsten Jahren rund 25 Kilometer Wasserleitungen in Gemeinden rund um die Baumberge verlegen wird. An der L 550 ist eine neue Druckleitung mit 40 Zentimeter Innendurchmesser eingezogen worden, wegen der die Baustelle Zug um Zug wanderte.

Der Geh- und Radweg in diesem Bereich ist nun bereits wiederhergestellt, wie es zuletzt im Bericht des Bürgermeisters im Bauausschuss hieß. Die Druckleitung wird derweil weiter in Richtung Ort verlegt. Wann die endgültige Fertigstellung erfolgt, ist dabei auch abhängig von der Witterung.

Sobald die Leuchtstellen aber bis zur Josef-Heydt-Straße aufgestellt wurden, soll die neue Beleuchtung vom derzeitigen Dauerbetrieb auf das adaptive System umgestellt werden.