Neuer Anlauf für eine gute Idee

Die Premiere liegt schon etliche Jahre zurück. 2019 war das. „Eigentlich hätte der ,Havixbecker Feierabend‘ seitdem längst in Serie gehen sollen“, sagt Birgit Lenters von Marketing Havixbeck. Doch es kam bekanntlich anders. Corona machte die meisten Veranstaltungen seit 2020 zunichte. Nun aber soll es klappen. Marketing Havixbeck und seine Kooperationspartner nehmen noch in dieser Woche einen neuen Anlauf bei einer eigentlich guten Idee.

Denn am Donnerstag (18. August) wird der Platz rund um den Brunnen im Ortskern wieder zu einem lockeren Treffpunkt für jedermann. Geplant ist bei der Veranstaltung, die um 18 Uhr beginnen soll, unter anderem Livemusik mit Bands aus der „Groove Garage“. Die stellt der Havixbecker Terry Statham Musikern für deren Proben zur Verfügung. Nun sollen die auch in der Öffentlichkeit zeigen, was sie an den Instrumenten können.

Livemusik, Gin-Tasting und gute Gespräche

Außerdem wird der Conceptstore ein Gin-Tasting anbieten und Peter Büscher ist mit einem Getränkestand der Firma Ellerkamp ebenfalls vor Ort. Außerdem wird Marketing Havixbeck für Grillwürstchen sorgen. Weiteres Essen und Getränke ist natürlich über die umliegende Gastronomie erhältlich.

Damit bei hoffentlich gutem Wetter auch die entsprechende Gemütlichkeit aufkommt, werden rund um den Brunnen Tische und Bänke aufgestellt. Essen und Trinken stehen bei dem Abend neben der Kommunikation der Teilnehmer im Vordergrund.

Sollte das Konzept Erfolg haben, ist eine Fortsetzung nicht ausgeschlossen und der „Havixbecker Feierabend“ könnte sich doch noch zu einer regelmäßigen Institution nach der Arbeit entwickeln, mit der der Ortskern belebt wird. Schließlich war das ja schon zur Premiere vor mittlerweile drei Jahren der Plan. Und schon damals war es eine gute Idee.