Neues „Kunstwerk“ am Kreisverkehr

Die Unbekannten kamen in der Nacht. Und sie haben ganze Arbeit geleistet. Am Kreisverkehr an der Münsterstraße in Havixbeck steht nun ein Kunstwerk, das da nicht hingehört, aber für reichlich Lacher und Gesprächsstoff im Ort sorgt.

Maulwurf auf seinem Hügel? Ein Bär? Oder doch etwas ganz anderes? Was das Kunstwerk am Kreisverkehr an der Münsterstraße genau darstellt, ist nicht ganz klar. Die Figur, die in der Nacht auf Montag von Unbekannten installiert wurde, sorgt jedenfalls für Gesprächsstoff.

Am neuen Kreisverkehr an der Münsterstraße in Havixbeck haben sich Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag einen gelungenen Scherz erlaubt. Statt eines Baumes oder eines Kunstwerks, was die bisherigen Ideen für die Gestaltung waren, steht nun eine übergroße Figur auf dem Fundament. Die erinnert entfernt an einen Bären oder einen Maulwurf auf seinem Hügel.