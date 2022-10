Neues Vorstandsteam führt Arbeit fort

Nach langjährigem Engagement haben sich Ruth Schulze Schleithoff und Gabi Sarter auf der Mitgliederversammlung nun aus dem geschäftsführenden Vorstand des Gemeindeelternrates verabschiedet. Dort wurden auch die neuen Vorsitzenden bestimmt und darüber gesprochen, was der Verein speziell für ür Babys und Kleinkinder tun kann.

Ruth Schulze Schleithoff hat sich in den vergangenen zehn Jahren für die Ferienprogramme in den Oster- und Herbstferien eingesetzt. Im Sozialausschuss der Gemeinde hat sie die Elternschaft mit beratender Stimme vertreten. Besonders freut es den Verein, dass Schulze Schleithoff weiterhin als Beisitzerin unterstützt, heißt es in einer Pressemitteilung. Gabi Sarter engagierte sich seit der Vereinsgründung im Jahre 2004, in den letzten Jahren als Kassiererin, im Vorstand. Der Verein bedankte sich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit über viele Jahre hinweg und überreichte als Symbol Blumen und ein persönliches Buch.

Als neue Vorsitzende wurde Geraldine Henneböhl,die seit 2018 Vorstandsmitglied ist, einstimmig gewählt. „Ich freue mich, die Vereinsarbeit aktiv fortzuführen und das Satzungsziel, die Interessen der Kinder und Eltern in Havixbeck und Hohenholte zu vertreten, weiter mit Leben zu füllen.“

Henneböhl und Brüning-Schwertheim führen den Verein

Als neue stellvertretende Vorsitzende wurde Stephy Brüning-Schwertheim ebenfalls einstimmig gewählt. In Havixbeck aufgewachsen und als Mutter von fünf Kindern ist ihr das Mitgestalten von familienfreundlichen Angeboten für Kinder und Jugendliche in Havixbeck eine Herzensangelegenheit, heißt es in der Pressemitteilung des Gemeindeelternrates.

Die Nachfolge von Gabi Sarter tritt Florian Vollmer als neuer Kassierer an und komplettiert so den Vorstand. Vollmer wurde ebenfalls als Nachfolger für Schulze Schleithoff für den Sozialausschuss als Vertreter des Gemeindeelternrates benannt. Voraussichtlich wird er bereits im nächsten Ausschuss am 18. Oktober vereidigt werden. Jana Holthaus und Sarah Weiper unterstützen weiterhin den Vorstand zusammen mit Ruth Schulze Schleithoff als Beisitzerinnen.

Angebote für das Ferienprogramm

Im Zuge der Mitgliederversammlung wurde über das jüngste Ferienprogramm gesprochen, das Angebote in der Gärtnerei, auf einem Naturhof, eine Familienradtour und eine fotografische Wanderung vorsieht. Dabei kooperiert der Verein mit Partnern wie dem ADFC Havixbeck, der Initiative Leezenglück, dem Mitmachhof und Stift Tilbeck. Insgesamt soll die Sichtbarkeit des Vereines verbessert werden. Dafür wurde eine neue Homepage (www.gemeindeelternrat.de) und das Brand Design entwickelt und vorgestellt. Ferner wurde der Wunsch nach zukünftigen Angeboten für Babys und Kleinkinder geäußert. In den nächsten Treffen soll überlegt werden, wie der Verein dabei unterstützen kann. Zudem berichtete Volkmar Brockhausen, Vorsitzender der DLRG und geladener Gast in der Runde, über die aktuelle Situation der Schwimmkurse im Hallenbad.

Zuletzt wurden die Ideen aus der Elternwerkstatt der Grundschule vorgestellt. Wer dem Verein beitreten möchte, findet weitere Informationen sowie den Mitgliedsantrag auf der Website