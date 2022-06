„Nur so wird ein Verein 100 Jahre alt“

Besondere Jubiläen ziehen besondere Ereignisse nach sich. So auch beim Schützenverein Kiebitzheide, der jetzt sein 100-jähriges Bestehen feierte. Um das gebührend zu würdigen, waren etliche Gastvereine zu einem Sternmarsch angetreten. Es war der Höhepunkt des diesjährigen Schützenfestes.

Das „Wie“ steckt beim Sternmarsch bereits im Namen. Es ist der Festzug, bei dem die Teilnehmer aus verschiedenen Richtungen auf einen Treffpunkt zulaufen. Wenn ein Schützenverein Jubiläum feiert, steht er meistens auf dem Programm. So auch beim Schützenverein Kiebitzheide, der nun 100 Jahre besteht. Zum Sternmarsch trafen sich deshalb am Sonntagmittag befreundete Vereine der Kiewitten an einer Wegekreuzung hinter dem Hof Laubrock.