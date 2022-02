Antrag auf Bürgerradweg an der L 874 an den Gemeinderat weitergereicht

Der erste Teilabschnitt zur Errichtung eines Bürgerradwegs an der L 874 wird wohl etwas teurer als ursprünglich angenommen. Nachdem die Verwaltung die vorgelegte Kostenrechnung unter die Lupe genommen hat, wird nun mit einem zu leistenden Zuschuss der Gemeinde in Höhe von 30 000 Euro gerechnet. Die Vorlage ist wegen ungeklärter Fragen aber erneut geschoben worden.

Der Antrag zur Errichtung eines Bürgerradwegs an der L 874 ist jetzt zum zweiten Mal geschoben worden. Nach dem Umwelt- und Planungsausschuss, der das Thema bereits an den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen hatte, entschied man sich auch dort dafür, noch nicht zu entscheiden. Der Antrag soll nun am Donnerstag im Gemeinderat erneut behandelt werden.

Grund für die Verschiebung der Beschlussfassung zum bisher beantragten, rund 900 Meter langen Teilabschnitt zwischen dem Historischen Brauhaus Klute und der Kreuzung bei Haus Stapel war aber nicht etwa die grundsätzliche Ablehnung des Vorhabens, sondern noch ungeklärte Fragen. Die Politiker wollten genauer wissen, ob es einen eigens zu gründenden Verein geben wird beziehungsweise wer genau die in der Kalkulation vorgesehenen Eigenleistungen erbringt.

Antrag sieht nun 30 000 Euro als Zuschuss der Gemeinde vor

Dirk Wientges vom Fachbereich III der Verwaltung hatte zuvor die fachliche Einschätzung vorgenommen. Insgesamt sei mit Kosten von rund 330 000 Euro pro Kilometer zu rechnen. Das allerdings ohne die in diesem Fall versprochenen Eigenleistungen bei den Planungen und den Erdarbeiten. Deren Wert bezifferte er auf rund 60 000 Euro. Damit verblieben zirka 270 000 Euro. Aus der Förderung kann die Gemeinde rund 240 000 Euro erwarten, weshalb die noch fehlenden 30 000 Euro als Zuschuss der Gemeinde nun ebenfalls Teil des Antrags sind. Das Vorhaben wird also unabhängig von dem ohnehin vorgesehenen ökologischen Ausgleich doch nicht ganz kostenlos für die Gemeinde.

Die stünde – wie Bürgermeister Jörn Möltgen feststellte – als Zuwendungsempfänger der Förderung im Zweifel auch für die fachgerechte Herstellung des Radwegs gegenüber dem Landesbetrieb Straßen.NRW gerade. Denn diesem schulde sie dann einen Ausbau nach üblichen Standards.

Politiker mahnen genaue Planung und Verantwortlichkeit an

„Der Antrag hat sich zuletzt kleckerweise geändert. Da war in den letzten Tagen eine hohe Dynamik drin und ich möchte das Risiko für die Gemeinde gerne ausschließen“, sagte Möltgen (Grüne). So sah man es auch bei der SPD, die monierte, dass aus der Vorlage nicht hervorgehe, ob ein Verein gegründet wird beziehungsweise welche Anwohner die Eigenleistungen erbringen werden. „Die Vorlage ist erstmal gut“, so SPD-Fraktionsvorsitzende Margarete Schäpers in Bezug auf das Vorhaben eines Bürgerradwegs. „Aber mir reicht das heute Abend so nicht aus“, sagte sie. Auch ihr Fraktionskollege Fred Eilers sah es so: „Es muss schon eine vernünftige Planung und Absicherung geben.“

Grundsätzlich waren sich aber alle Fraktionen bei der von der CDU eingebrachten Vorlage einig, dass das Vorhaben zu begrüßen sei. An den unklaren Punkten soll nun nachgebessert werden.