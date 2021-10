Offene Vereinsmeisterschaften am 7. November

Sportliche Wettbewerbe waren in der Pandemie Mangelware. Nun meldet sich die DLRG-Ortsgruppe zurück. Am 7. November sollen die Offenen Vereinsmeisterschaften im Hallenbad stattfinden. Wer noch mitmachen will, muss aber schnell entschlossen sein.

Bereits zum 31. Mal möchte die DLRG-Ortsgruppe Havixbeck ihre Offenen Vereinsmeisterschaften im örtlichen Hallenbad mit seinen drei Bahnen mit einer Länge von 16,7 Metern ausrichten. Daher sind alle kurzentschlossenen Sport- und Wasserbegeisterten eingeladen, am Nachmittag des 7. November (Sonntag) in den drei Disziplinen Brustschwimmen, Rückenschwimmen mit Grätschwung ohne Armtätigkeit sowie Freistil gegeneinander anzutreten. Eine Anmeldung ist auf der Internetseite der Ortsgruppe möglich. Der Meldeschluss ist der heutige Samstag (30. Oktober).

Zuschauer sind dieses Mal nicht erlaubt

„Aufgrund der aktuellen Lage mussten einige Punkte im Ablauf der Meisterschaften angepasst werden“, teilte Hendrik Deipenbrock, Leiter des Ressorts Schwimmen, Retten und Sport, mit. Zum Schutz aller Teilnehmenden sowie der ehrenamtlichen Helfer können in diesem Jahr keine Zuschauer in der Halle zugelassen werden. Die Teilnehmer werden ihren Altersgruppen entsprechend in Startgruppen eingeteilt und in diesen Gruppen zu vorher festgelegten Zeiten ins Hallenbad gelassen. Eine Teilnahmevoraussetzung ist der Nachweis der bekannten 3G-Regel. Das ebenfalls einzuhaltende Hygienekonzept ist auf der Internetseite des Vereins veröffentlich.

Dem Sieger winkt ein Wanderpokal

Alle Teilnehmer werden entsprechend ihrer Altersgruppe sowie geschlechterspezifisch getrennt gewertet. Mitglieder sowie Nichtmitglieder seien eingeladen, teilt die Ortsgruppe in ihrer Pressemitteilung mit. „Jeder ist gerne gesehen, solange er beziehungsweise sie schwimmen kann. Das Alter ist kein Ausschlusskriterium“, weist Deipenbrock darauf hin, dass es sich um eine Veranstaltung für jedermann handelt.

Unter allen Teilnehmern wird auch wieder der Vereinsmeister ausgeschwommen. Zu gewinnen ist der Wanderpokal, der dann beim Sieger bis zum nächsten Wettkampf auf dem Regal thronen darf.