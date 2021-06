Oft ein Ritt auf der Rasierklinge

Um den Fahrradverkehr sicherer und komfortabler zu machen, gibt es in der Gemeinde Havixbeck Handlungsbedarf. Dies stellten Vertreter des ADFC, die beiden Polizei-Bezirksbeamten und der Bürgermeister bei einer gemeinsamen Tour durch den Ort fest.

Der ADFC Havixbeck hatte Bürgermeister Jörn Möltgen sowie die beiden Polizei-Bezirksbeamten Edgar Elpers und Bernd Kösters zu einer Radtour an die Orte eingeladen, die im Radwegestresstest bemängelt worden waren. Über die Schulstraße und durch die Wohngebiete ging es nach Masbeck. Dort wurde am Kreisverkehr auf die fehlende Beschilderung für Radfahrer in Richtung Ortsmitte, Tilbeck, Bahnhof und Billerbeck hingewiesen.