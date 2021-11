Ohne Publikum geht‘s nicht

Wenn das bekannte Improtheater RatzFatz aus Münster am Samstag in Havixbeck Station macht, dürfen sich die Zuschauer auf spontan entstehende Geschichten von heiter bis ernst einstellen. Mit dabei sind auch zwei Schauspieler aus der Baumberge-Gemeinde.

Manchmal liegt der Fußball einfach auf dem Elfmeterpunkt und das Offensichtliche ergibt eine gelungene Pointe. So auch in diesem Fall. Auf die Frage, was denn für einen Schauspieler das Schöne am Improvisationstheater ist, kommt die Antwort von Ulrich Bunk jedenfalls wie aus der Pistole geschossen: „Man muss keinen Text lernen“, sagt der Havixbecker und lacht.