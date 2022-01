„Oma Eva“ zieht sich zurück

35 Jahre lang leitete Eva Wasserka das Ressort Wirtschaft und Finanzen der DLRG-Jugendgruppe Havixbeck. Während des Jugendtages wurde die 70-Jährige verabschiedet. Ihre Nachfolge trat Mike Reuter an.

Nach 35 Jahren als Leiterin des Ressorts Wirtschaft und Finanzen der Jugendgruppe der DLRG-Ortsgruppe Havixbeck hat Eva Wasserka ihr Amt niedergelegt und hinterlässt ihrem Nachfolger eine große Aufgabe. Denn sehr gewissenhaft hat die heute 70-Jährige die Kasse über die Jahrzehnte geführt. Ordner an Ordner reihen sich inzwischen aneinander, denn vor ihr hat bereits ihr Mann Manfred, bevor er damals Ortsgruppenvorsitzender wurde, die Jugendkasse geführt.

Nicht nur für Finanzen verantwortlich

Doch nicht nur die Finanzen hat Eva Wasserka überwacht. Als Mitglied des Jugendvorstands war sie auch für die weitere Jugendarbeit mit verantwortlich, hat viele Veranstaltungen mitorganisiert und war meist und gerne für die Verpflegung der Kinder, Jugendlichen und Betreuer zuständig. „Oma Eva“, wie sie liebevoll bereits seit einigen Generationen genannt wird, werde sich in Zukunft anderen Aufgaben widmen. Die gute Seele, deren Tochter und Enkelkinder auch bereits in ihre Fußstapfen getreten sind und selbst im Verein und der Jugendarbeit ehrenamtlich aktiv sind, wird der Ortsgruppe aber nicht vollständig den Rücken zukehren. Weiter wird sie mit ihrer jahrelangen Erfahrung und ihren zahlreichen Kontakten für den neu gewählten Jugendvorstand bei Fragen zur Verfügung stehen.

„Ich möchte mich ganz herzlich bei dir für deine unermüdliche Arbeit für die Jugendgruppe bedanken“, überreichte der Jugendvorsitzende Malte Bertelmann Eva Wasserka persönlich ein Dankeschön. Trotz der aktuellen Situation habe er sich dies nicht nehmen lassen wollen.

Jugendtag als Videokonferenz durchgeführt

Denn zum allersten Mal in der Geschichte der Jugendgruppe musste der Jugendtag, der im vergangenen Jahr ausgefallen war, in einer Videokonferenz stattfinden. Nach einem kurzen Bericht über die Veranstaltungen der vergangenen zwei Jahre wie die Tannenbaumaktion, ein Ausflug zum Ketteler Hof oder die Offene Vereinsmeisterschaft und das Training unter Pandemie-Bedingungen, wurde an dem Abend der Jugendvorstand neu gewählt.

Jugendvorstand gewählt

Zunächst wurde Malte Bertelmann in seiner Funktion als Jugendvorsitzender erneut bestätigt. In Zukunft wird Johannes Strohmidel die Aufgabe als sein Stellvertreter übernehmen. Das Ressort Schwimmen, Retten und Sport leitet jetzt Hendrik Deipenbrock. Zu seinem Stellvertreter wurde Jonah Gerdes gewählt. Dieser wird das kommende Jahr auch das Ressort Kindergruppenarbeit gemeinsam mit Max Dirks führen. Als Leiter des Ressorts Wirtschaft und Finanzen wurde Mike Reuter gewählt, der somit nach einer langen Pause wieder in den Jugendvorstand zurückkehrt. Vertreten wird ihn Nicola Daldrup.

Für das Ressort Öffentlichkeitsarbeit wird weiterhin Ina Geske verantwortlich sein. Sebastian Becker ist auch in Zukunft ihr Stellvertreter. Für das Ressort Fahrten, Lager und internationale Begegnungen wurde Tim Feldhaus als Leiter gewählt. Sein Stellvertreter ist Mario Blaschei.

Als Beisitzer werden Finn Forster und Jens Zumbusch den Jugendvorstand unterstützen.