Online-Petition sorgt für Aufregung

Die ersten Container, in denen Flüchtlinge untergebracht werden sollen, sind am Wochenende und am Montag geliefert worden. Diese werden auf der Friedhofserweiterungsfläche neben der Sporthalle platziert. Die Anlage gegenüber dem Hallenbad und dem Grundschulhof, die derzeit für Diskussionen sorgt, wird erst in einigen Wochen kommen.

Foto: Henning Tillmann