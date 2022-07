Open-Air-Konzert und viele Stände

Der „Havixbecker September“ ist zurück – und soll nun sogar eine Erweiterung bekommen. Denn schon am Abend vor dem eigentlichen Straßenfest planen die Organisatoren ein Open-Air-Konzert auf einer großen Bühne. Auch der traditionelle Kinderflohmarkt wird in diesem Jahr anders ausfallen.

Die gute Nachricht gleich vorab: Es wird ihn in diesem Jahr wieder geben, den Havixbecker September. Zuletzt war das Straßenfest wie so vieles aufgrund der Coronapandemie ausgefallen. Nun aber ist die Zeit reif für einen Neustart. Am 11. September (Sonntag) soll das Straßenfest wieder zahlreiche Havixbecker in den Ortskern locken – zum Flanieren, Bummeln oder einfach zu einem fröhlichen Treffen mit Freunden und Bekannten.