Optimistisch trotz der Pandemie

Corona hat es schwer oder unmöglich gemacht, in der sonst üblichen Weise Geld für die Abifeierlichkeiten zusammenzutragen. Doch die Abiturientia der Anne-Frank-Gesamtschule bleibt optimistisch und plant selbstbewusst.

„Wir wollen nicht zu viel verraten, das soll ja eine Überraschung werden.“ Eine Antwort, die von Lehrerinnen und Lehrern in der Schule so wohl eher selten akzeptiert wird. Doch wenn es um die Dekoration für ihren Abschluss geht, bleiben die zuständigen Abiturientinnen standhaft: „Das ist alles mit dem Hausmeister abgesprochen, und wegen der Brandschutzverordnung wird es auch kein Problem geben.“ An der Anne-Frank-Gesamtschule plant der diesjährige Abiturjahrgang bereits seit einigen Monaten die im Frühsommer anstehenden Feierlichkeiten rund um den Schulabschluss.