„Orgel spielen ist Meditation“

Für Elisaveta Smirnova ist die Musik Berufung und Beruf zugleich. Die Klavierlehrerin, die unter anderem an der Musikschule in Havixbeck lehrt, hat sich einer weiteren Herausforderung gestellt und absolviert beim Bistum Münster die zweijährige Ausbildung zur C-Kirchenmusikerin.

Seit ihrem fünften Lebensjahr spielt Elizaveta Smirnova Klavier. Musik ist ihr Leben und eine Berufung, die sie zu ihrem Beruf gemacht hat. Die 47-Jährige hat im russischen Nowgorod, in St. Petersburg und in Münster Klavier studiert. Aber Smirnova, die seit 22 Jahren in Deutschland lebt und an der Musikschule in Havixbeck Klavier unterrichtet, hat sich vor gut zwei Jahren einer weiteren Herausforderung gestellt: dem Orgelspiel.