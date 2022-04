Oster-Geocaching soll die Familien in Bewegung bringen

Gemeindeelternrat bietet Freiluft-Aktion an

Havixbeck

Endlich wieder eine Aktion für die ganze Familie – und auch noch coronakonform an der frischen Luft. Der Gemeindeelternrat Havixbeck hat sich in Kooperation mit der KJG Havixbeck für den 16. April eine besondere Aktion ausgedacht: ein Geocaching an Ostern.

-til-