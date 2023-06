Pedalritter werden an der Burg Hülshoff befragt

Um herauszufinden, wie es um die Zufriedenheit mit dem Raderlebnis und die Qualität des Radfernwegs R1 steht, werden Radfahrerinnen und Radfahrer an insgesamt sechs Standorten entlang der Route befragt. Der Befragungsort im Münsterland liegt an der Burg Hülshoff.

So ähnlich wie auf diesem Symbolbild wird es an zwei Wochenenden auch an der Burg Hülshoff zugehen: Die Radfahrerinnen und Radfahrer werden zum Europaradweg R1 befragt.

Mit dem Fahrrad quer durch Deutschland: Das geht auf dem Europaradweg R1, der als D-Route 3 von der niederländischen Grenze bei Zwillbrock bis nach Küstrin an der Grenze zu Polen führt. Um herauszufinden, wie es um die Zufriedenheit mit dem Raderlebnis und die Qualität des Radfernwegs steht, werden von Juni bis August Radfahrerinnen und Radfahrer an insgesamt sechs Standorten entlang der Route befragt – der Befragungsort im Münsterland liegt an der Burg Hülshoff. An den Wochenenden 10. und 11. Juni sowie 22. und 23. Juli jeweils von 8 bis 18 Uhr finden dort die ersten Befragungen statt. Das teilt der Münsterland e.V. mit.

Zählen, befragen, befahren: Aus diesen drei Bausteinen besteht die Strecken- und Nutzungsanalyse des Projektes D3-R1-Attraktiv. Gezählt werden Radfahrerinnen und Radfahrer mithilfe fest installierter Zählstationen entlang der Route. Mittels persönlicher Befragung werden neben soziodemografischen Daten unter anderem auch Informationen zu An- und Abreise, Aufenthaltsdauer, Ausgabeverhalten, Wegweisung und Zufriedenheit abgefragt. „Wie Radreisende die Qualität der radtouristischen Infrastruktur bewerten und ob sie die Route weiterempfehlen würden, das interessiert uns besonders, weil daraus die erforderlichen Maßnahmen für den Ausbau der Infrastruktur abgeleitet werden können“, erklärt Jörn Berding, der beim Münsterland e.V. die Koordinierung des Vorhabens D3-R1-Attraktiv übernimmt. Eine zusätzliche Befahrung zur Ermittlung des Streckenzustandes rundet die Analyse ab.

Qualität und Attraktivität steigern

„Ziel des Projektes ist die Steigerung der Qualität und Attraktivität des Radfernwegs. Mithilfe der Zählung, Befragung und Befahrung erhalten wir wichtige Informationen zur aktuellen radtouristischen Nutzung, können das wirtschaftliche Potenzial der Route ausloten und geeignete Maßnahmen für die Weiterentwicklung und das Marketing entwickeln“, sagt Berding. Das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr.