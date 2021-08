Pendler zwischen den Schulformen

Zwischen zwei Orten und zwei Schulformen pendelt Thomas Wischnewski hin und her. Der kommissarische Leiter der Geschwister-Eichenwald-Gemeinschaftsschule Billerbeck gehört seit dem Sommer offiziell zum Lehrerkollegium der Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck-Billerbeck.

Arbeiten von Anfang an vertrauensvoll zusammen: Thomas Wischnewski (l.), der die Leitung der Geschwister-Eichenwald-Gemeinschaftsschule inne hat und parallel zum Kollegium der Anne-Frank-Gesamtschule (AFG) gehört, und Dr. Torsten Habbel, Leiter der AFG.

Thomas Wischnewski hat nicht nur die kommissarische Leitung der Geschwister-Eichenwald-Gemeinschaftsschule inne, seit Sommer gehört er auch ganz offiziell zum Kollegium der Anne-Frank-Gesamtschule (AFG). Er pendelt für die Arbeit zwischen den Orten Billerbeck und Havixbeck und ebenso zwischen zwei Schulformen. Doch nicht nur er, sondern mit ihm weitere Kollegen, die sich in den vergangenen Jahren mit der Gründung des Billerbecker Gesamtschul-Teilstandortes an die AFG versetzen lassen haben, gleichzeitig aber an der Gemeinschaftsschule weiterhin unterrichten.