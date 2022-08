Per Mausklick ins digitale Bücherregal

Rund um die Uhr digitale Medien ausleihen: Ab dem heutigen Montag (8. August) geht das bei der Schul- und Gemeindebibliothek. Denn die bietet ab sofort die sogenannte Onleihe an. Damit können sich Nutzer zigtausende Hörbücher, Musik, Videos, Zeitschriften und Zeitungen in digitaler Form bequem auf ihr Endgerät laden.

Schul- und Gemeindebibliothek schließt sich „Onleihe“ an

Die Bibliothek hat sich dem Verbund der Onleihe Recklinghausen angeschlossen. Möglich wurde dieses aufgrund eines Förderantrages der Gemeinde beim Land NRW, der im Frühjahr dieses Jahres vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein Westfalen bewilligt wurde. Grundlage dafür war unter anderem die Anhebung der Öffnungszeiten auf 20 Stunden in der Woche, auch in den Ferien.

Ebenfalls im Verleih sind neun E-Book-Reader und es werden Sprechstunden zur Einführung in das System und zum Umgang mit den E-Books in der Bibliothek angeboten. „Es gab im Frühjahr eine Teamschulung zum Umgang mit den E-Books und zu allen Fragen rund um die Onleihe, sodass die Leser ihre Fragen an unser Team stellen können, damit sie dieses Angebot nutzen können“, sagt Anne Bräutigam, Leiterin der Schul- und Gemeindebibliothek.

Keine Mahngebühren und kostenloser Service für Bibliotheksnutzer

Im Prinzip ist der Vorgang ganz einfach: Auswählen, einloggen, herunterladen. Nutzer brauchen nur einen Internetanschluss sowie ein Endgerät (PC, Laptop, Tablet, E-Reader oder Smartphone) und einen gültigen Bibliotheksausweis. Der zusätzliche Service ist für Bibliothekskunden kostenlos. Auch Mahngebühren gibt es nicht: Nach Ablauf der Frist lässt sich die Datei einfach nicht mehr öffnen. Die „Rückgabe“ erfolgt sozusagen automatisch.

Im Bestand der Onleihe befinden sich mehr als 30 000 Bücher, Hörbücher, Musik, Videos, Zeitschriften und Zeitungen in digitaler Form. Darunter sind klassische sowie aktuelle belletristische Werke, Hörbücher und Hörspiele literarischer Werke, Kinder- und Jugendliteratur, Kinderlieder sowie Lernhilfen. Zum Angebot gehören außerdem E-Paper wie die Zeit, die Süddeutsche Zeitung, Der Spiegel, Focus und Stern. Die Leihfristen unterscheiden sich je nach Medium. Tageszeitungen können bis zu 24 Stunden lang gelesen werden, E-Books 21 Tage.

Die E-Books sind in den gängigen Formaten PDF und EPUB und Videos in WMV verfügbar, über das eAudio-Streaming auch als mp3. Auf den meisten handelsüblichen E-Readern ist damit die Lektüre der ausgeliehenen Medien möglich.