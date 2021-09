Peter Scholz übernimmt Vorsitz

Einen neuen Vorstand hat die FDP Havixbeck bei ihrem Ortsparteitag gewählt. Peter Scholz, schon als sachkundiger Bürger für die FDP-Fraktion in der Gemeinde tätig, sei mit überwältigender Mehrheit zum Vorsitzenden gewählt worden, berichten die Freien Demokraten in einer Pressemitteilung. Scholz ist beruflich im Bankwesen tätig, ehrenamtlich engagiert er sich als aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr.

Mitstreiter im Vorstand sind der stellvertretende Vorsitzende Hans Jürgen Mach und Schatzmeister Niko Karaula. Der bisherige Vorsitzende Michael Ahlers möchte sich in nächster Zeit mehr der Kreis- und Sacharbeit widmen. Sein Fachthema Pflege und Senioren steht dabei im Fokus. „Leider fehlt es mir dann an Zeit, den Ortsverband adäquat zu unterstützen. Daher möchte ich das Amt an einen engagierten Nachfolger weitergeben“, erklärte Ahlers vor der Neuwahl. Sein Amt als sachkundiger Bürger im Sozialausschuss in Havixbeck wie auch im Kreis Coesfeld wird er weiterhin wahrnehmen.

Vorstand komplett erneuert

Auch Bernd Pohlmann, der bisher als Schatzmeister für den Ortsverband tätig war, gab das Amt weiter. Mit Niko Karaula konnte ein jüngeres Mitglied gefunden werden, das die Arbeit weiterführen wird. Frank Fohrmann, Ratsmitglied der FDP-Fraktion, freute sich, in Hans Jürgen Mach einen Nachfolger in der Position des stellvertretenden Vorsitzenden gefunden zu haben. Somit wurde der Vorstand komplett erneuert.

Dank für langjährigen Einsatz

Nach der Wahl dankte der neue Vorstand den ehemaligen Vorstandsmitgliedern für deren mehrjährigen Einsatz. „Es gibt viele Themen, die wir hier vor Ort und im Kreis bewältigen müssen. Gerade in der schwierigen Situation mit der Pandemie ist es wichtig, dass die ehrenamtlichen Strukturen weiterhin erhalten bleiben und auch für die Zukunft handlungsfähig bleiben. Zudem sollten wir immer ein Auge darauf haben, dass die nächsten Generationen nicht übermäßig mit Belastungen kämpfen müssen, die wir jetzt verursachen“, erklärte der Vorsitzender Peter Scholz. Man wolle sich weiterhin intensiv auf die Sachthemen konzentrieren.