Pflanzenpracht und Ideen für die Zukunft

Die „Gartenträume“ sind am Pfingstwochenende vom 4. bis 6. Juni (Samstag bis Pfingstmontag) wieder auf Burg Hülshoff zu Gast. Nahezu 90 Aussteller der grünen Branche zeigen dann auf der weit über Havixbecks Grenzen hinaus bekannten Messe die neuesten Gartentrends und stellen Inspirationen für den eigenen Garten vor. Besondere Pflanzen, Outdoor-Technik und Outdoor-Möbel, ausgefallene Gestaltungsideen, Beratung, nützliche Werkzeuge und vieles mehr sind zu erleben, kündigt das Veranstaltungsunternehmen Event Creators an.

Die Pflanzenvielfalt steht bei den „Gartenträumen“ im Mittelpunkt. Auf dem gesamten Gelände von Burg Hülshoff präsentieren regionale Produzenten und Spezialgärtnereien aus Deutschland, Belgien und den Niederlanden die Pflanzenpracht: von Bio-Saatgut über Gemüsejungpflanzen bis hin zu Sukkulenten, Stauden, Kräutern und Gehölzen. Besucherinnen und Besucher können durch alte Sorten und neue Züchtungen stöbern und erhalten auch gleich die Pflegetipps von den Gärtnerinnen und Gärtnern, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

Rund 90 Aussteller auf Burg Hülshoff

Und weiter: „Für den Urlaub im eigenen Garten finden die Gäste die passenden Ideen auf der Messe. Mit Sonnensegeln und Überdachungen wird das Wohnzimmer bis in den Garten verlängert.“ Outdoor-Kissen, Loungemöbel und Outdoor-Küchen sorgen für Urlaubsstimmung im eigenen Garten. Zum Thema Wellness zeigen die Aussteller, wie mit einem Naturpool oder einem Badefass „der heimische Garten in eine Oase verwandelt werden kann“.

Live-Musik, kulinarische Spezialitäten und eine Schnitzeljagd für Kinder werden im Rahmenprogramm angeboten.

Die Messe „nimmt Kurs auf die Zukunft und möchte zu einer besseren und vor allem grüneren Welt beitragen“, heißt es weiter. Dafür wurde auch die Initiative „Der Garten der Zukunft“ ins Leben gerufen. „Der Garten der Zukunft zeigt, welche neuen technischen Innovationen wichtig werden und wie verantwortungsbewusst mit Natur, Wasser und Boden umgegangen werden sollte.“

Initiative „Der Garten der Zukunft“

Wer sich nicht nur auf der Messe informieren möchte, sondern auch gerne über Gartenthemen liest, dem empfiehlt der Veranstalter das „Magazin für Gartenträumer“. Nach dreijähriger Pause sei es nun zurück. Wie kann ich am besten Regenwasser nutzen? Und was kann ich Leckeres mit den Kräutern aus dem eigenen Garten zaubern? Auf diese und viele weitere Fragen gibt die Frühjahrsausgabe der kostenlosen Gartenzeitschrift Antworten. Das Magazin ist digital erhältlich unter www.gartentraeume.com/magazin.

Die Messe „Gartenträume“ findet am Pfingstwochenende (4. bis 6. Juni) statt, am Samstag und Sonntag ist sie von 10 bis 19 Uhr, am Pfingstmontag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Online-Tickets gibt es unter www.gartentraueme.com, sie kosten 10 Euro, Kinder von vier bis 16 Jahre 1 Euro, Familien (zwei Erwachsene und zwei Kinder) 20 Euro, Fünfer-Gruppenticket 41; an der Tageskasse kostet die Tageskarte 11 Euro, Kinder von vier bis 16 Jahre 1 Euro.