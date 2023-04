Pkw brennt komplett aus

Zu einem Pkw-Brand rückte die Freiwillige Feuerwehr Havixbeck ins Wohngebiet An der Schluse aus. Auch auf eine angrenzende Hecke hatten die Flammen schon übergegriffen.

Wohngebiet An der Schluse: Feuerwehr löscht Brand

Einen Pkw-Brand im Wohngebiet An der Schluse löschte die Freiwillige Feuerwehr Havixbeck.

Ein Auto ging am Mittwochnachmittag im Wohngebiet An der Schluse in Flammen auf. Gegen 16 Uhr wurden die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr zu diesem Brand alarmiert.

„Schon auf der Anfahrt war die Rauchentwicklung sichtbar.

Beim Eintreffen brannte der Pkw bereits massiv“, schildert Ingo Spindelndreier, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Havixbeck, die Lage. Mit einem Wasser-Schaum-Gemisch bekämpften die ehrenamtlichen Feuerwehrleute unter schwerem Atemschutz den Brand.

„Die Flammen hatten bereits auf eine angrenzende Hecke eines Wohnhauses übergegriffen“, teilt der Feuerwehrsprecher weiter mit. „Trotz sofortiger Maßnahmen brannte der Pkw komplett aus.“ Auch die Hecke sei stark beschädigt worden.

Um eine Umweltbelastung auszuschließen, sei die Kanalisation abgedichtet worden. Die Wasserbehörde sei ebenfalls verständigt. Neben der Feuerwehr waren die Polizei und der Rettungswagen vor Ort. Gegen 18.15 Uhr war der Einsatz beendet.