„Politik ist spannend geworden“

Havixbecks Bürgermeister Jörn Möltgen blickt in seinem Neujahrsgruß auf ein erneut von Corona geprägtes Jahr zurück. Das habe aber ebenso großen Einsatz der Bürgerinnen und Bürger sowie der Verwaltung hervorgebracht. Zudem habe es in der Politik viele angestoßene Veränderungen gegeben. Auch 2022 sollten sich die Havixbeckerinnen und Havixbecker aktiv in die Entscheidungen vor Ort einbringen, wünscht sich der Verwaltungschef.

Havixbecks grüner Bürgermeister Jörn Möltgen freut sich über kontroverse und konstruktive Diskussionen. In seinem Neujahrsgruß lädt er die Bürgerinnen und Bürger ein, sich in politische Entscheidungen im Ort einzubringen.

Hallo Havixbeck,

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

das zurückliegende Jahr war für uns ein Auf und Ab mit Lockerungen und erneuten Einschränkungen. Nicht selten haben uns die Entscheidungen einiges abverlangt. Manche Maßnahmen waren wirkungsvoll, über andere konnte man durchaus geteilter Meinung sein. Aber sehen wir es positiv: Viele Bürgerinnen und Bürger haben mit großem Einsatz geholfen, unseren Alltag aufrechtzuerhalten.

Vereinsleben, Versammlungen und auch Kulturveranstaltungen haben stattgefunden und unser Einzelhandel sowie unsere Gastronomie haben durchgehalten und tragen weiterhin dazu bei, dass unsere Gemeinde so lebenswert ist. Ihnen allen möchte ich dafür von Herzen danken; ebenso allen, die uneigennützig geholfen haben, wo im Bekanntenkreis oder in der Nachbarschaft Hilfe benötigt wurde. Sie alle haben dazu beigetragen, das solidarische Miteinander zu stärken. Danke!

„Soziale, faire und transparente Vergabekriterien erarbeitet“

Aber auch den Kolleginnen und Kollegen danke ich. Insbesondere im Ordnungsamt mussten Tausende Corona-Mails verarbeitet und unzählige Anfragen besorgter Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibender aber auch von Vereinsvorständen unter ständig wechselnden Regelungsinhalten beantwortet werden.

Trotz dieser besonderen Bedingungen haben wir gemeinsam wichtige Vorhaben vorangebracht. Wir haben soziale, faire und transparente Vergabekriterien für Baugrundstücke erarbeitet und diese im Vorfeld im Rahmen einer Online-Konferenz mit über 100 Interessierten diskutiert und verbessert. Damit haben wir einen neuen Weg der Bürgerdialoge eingeführt, bei denen nicht nur informiert, sondern gemeinsam diskutiert wird. Damit haben wir in der Bürgerbeteiligung neue Wege beschritten. Diese werden wir im Rahmen der Fortsetzung des Werkstattverfahrens für das Baugebiet Masbeck oder für die Erarbeitung eines Mobilitätskonzeptes in 2022 sogar noch intensivieren.

Verwaltungsdienstleistungen werden digitaler

Auch die Verwaltung modernisiert sich. Intensivere Kommunikation und ein konstruktives Miteinander von Politik, Bürgerschaft und Verwaltung sind uns wichtig. Vor wenigen Tagen haben wir mit der Freischaltung unseres Serviceportals einen ersten Schritt zur Digitalisierung unserer Dienstleistungen gemacht, welches nun nach und nach so weiterentwickelt wird, dass immer mehr Dienste der Verwaltung auch digital angeboten werden können. Mit der im August gestarteten Bürger-App erreichen wir statistisch bereits 30 Prozent unserer Haushalte – und die Vernetzung wird sicherlich weiter verbessert. Durch Vereine oder Einzelpersonen in der App eingestellte, öffentliche Termine erscheinen nunmehr vollständig auf der Gemeinde-Webseite, sodass wir alle einen umfassenden Terminüberblick haben.

Viele Projekte werden 2022 konkret angegangen

Andere Veränderungen wie die Einführung einer Fahrradstraße, der Bau der Leezenbox am Bahnhof oder die Verbreiterung des Radwegs zwischen Bahnhof und Josef-Heydt-Straße nehmen in 2022 konkret Gestalt an. Auch der Neubau zweier Vier-Gruppen-Kitas wartet auf seinen ersten Spatenstich. Wirtschaftspolitisch haben wir uns gemeinsam dafür entschieden einen Technologiepark an der Schützenstraße zu entwickeln. Die planungsrechtlichen Vorbereitungen dafür schreiten voran, wie der Rat sie auf den Weg gebracht hat. In den kommenden Wochen wird der Rat eine Entscheidung über die Entwicklung eines Veranstaltungsraums am Sandstein-Museum oder einen Grundsatzbeschluss über die Errichtung eines Bürgerforums am Rathaus treffen.

Politik in Havixbeck ist also spannend geworden und es wird wieder viel kontrovers, aber vor allem miteinander und konstruktiv diskutiert. Sie alle sind herzlichst eingeladen, daran auch in 2022 mitzuwirken!

Ich wünsche Ihnen allen ein gutes neues Jahr mit vielen schönen Augenblicken und freue mich, Sie zu sehen – auf dem Markt, im Rathaus, im Verein oder auf der Straße!

Ihr Jörn Möltgen