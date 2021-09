Politik will Tempo bei weiteren Gewerbeflächen machen

Der Technologiepark soll kommen. Da sind sich weiterhin alle Fraktionen in Havixbeck einig. Ebenso einig sind sie sich beim Thema alternative Gewerbeflächen für lokale Unternehmen. Die müssten, da nun das Gebiet an der Schützenstraße komplett für das Großprojekt frei gehalten werde, schnellstmöglich angeboten werden, so die einhellige Meinung. Zuvor hatte es Kritik eines betroffenen Unternehmers gegeben.

Der geplante Technologiepark in Havixbeck ist das mit Abstand aufsehenerregendste Projekt der vergangenen Jahre. Die Ankündigung der Unternehmerfamilie Holtstiege, rund 30 Millionen investieren zu wollen, hat in der Politik spürbar die Reihen geschlossen. Das war auch am Donnerstag im Wirtschaftsausschuss wieder deutlich an den Wortmeldungen aus allen Fraktionen zu merken. Die wollen die Investition ermöglichen und den einzigen Pferdefuß schnell aus der Welt schaffen.