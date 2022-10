Polizei berät auf dem Wochenmarkt

Wenn die Tage kürzer werden, steigen die Einbruchszahlen. In der „dunklen Jahreszeit“ zwischen Oktober und März gehen Einbrecher verstärkt ans Werk. Wie man Einbrecher abschrecken und das Haus oder die Wohnung sicherer machen kann, zeigt die Polizei. Im Rahmen der Kampagne „Riegel vor“ wird vom 24. bis 31. Oktober unter anderem an Infoständen auf Wochenmärkten beraten – auch in Havixbeck.

Profis brauchen nur wenige Sekunden

Profis brauchen nur wenige Sekunden, um ein ungesichertes Fenster zu knacken, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. „Die Erfahrung zeigt, dass Täter nach vier bis fünf Minuten aufgeben, wenn sie nicht ins Haus gelangen“, sagt Kriminalhauptkommissar An­dreas Nitz vom Kommissariat für Prävention und Opferschutz der Kreispolizeibehörde Coesfeld. Kommt der Einbrecher nicht schnell ins Haus, steigt für ihn nämlich das Risiko, entdeckt zu werden. Deshalb ist Sicherheitstechnik wie Pilzkopfzapfenbeschläge, Riegel und Zusatzschlösser so wertvoll.

An den Wochenmarkt-Infoständen zeigen und erklären Einbruchschutz-Experten der Polizei Sicherheitstechnik anhand von Modellen, beantworten Fragen, geben Tipps, vermitteln Kontakte und vereinbaren individuelle Beratungstermine, die ebenfalls kostenfrei sind. „Neben den Kolleginnen und Kollegen der Kriminalpolizei beantworten an den Ständen auch unsere örtlich zuständigen Bezirksbeamten Fragen“, heißt es in der Mitteilung.

Infostand auf dem Wochenmarkt

Alle Interessierten sind an den Infoständen willkommen, beispielsweise am Dienstag (25. Oktober) von 14 bis 18 Uhr auf dem Wochenmarkt Havixbeck. Am 30. Oktober (Sonntag) um 14 Uhr gibt es die Möglichkeit, an einem Vortrag zum Thema in der polizeilichen Beratungsstelle (Bernhard-von-Galen-Straße 7a in Coesfeld) teilzunehmen. Individuelle Beratungstermine mit dem Kommissariat Vorbeugung können telefonisch vereinbart werden unter der Nummer 0 25 41/1 44 44.