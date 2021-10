Prigge übernimmt von Pape

Einen neuen Leiter hat die Niederlassung der Volksbank Baumberge in Havixbeck. Christian Prigge trat jetzt die Nachfolge von Christoph Pape an. „Ich freue mich darauf, die gut aufgestellte Volksbank-Niederlassung in Havixbeck mit meiner Erfahrung und neuen Impulsen weiterzuentwickeln“, geht Prigge die neue Aufgabe motiviert an. Der 50-Jährige war zuvor bei der Volksbank Westerkappeln-Saerbeck beschäftigt.

Neuer Leiter kommt aus Ibbenbüren

„Durch den Teutoburger Wald bin ich ‚bergerfahren‘, jetzt habe ich die Baumberge vor der Haustüre“, schmunzelt Christian Prigge. Gebürtig stammt er aus Ibbenbüren, wo er mit seiner Frau und dem 17 Jahre alten Sohn lebt. Das Bankgeschäft hat er mit Beginn seiner Ausbildung im Jahr 1991 von der Pike auf gelernt, die Weiterqualifizierung zum Bankbetriebswirt schloss sich an. Als Leiter einer Volksbank-Niederlassung war Prigge im Laufe seiner Berufsjahre ebenfalls bereits eine Zeit lang tätig.

Miteinander mit Vereinen, Verbänden und anderen Gremien soll erhalten bleiben

„Für seine neue Tätigkeit in Havixbeck ist Christian Prigge fachlich bestens qualifiziert, er verfügt durch seine langjährige Tätigkeit im Bankensektor über reichlich Erfahrung“, freuen sich Vorstandsvorsitzender Dirk Spanderen und Vorständin Helena Hass. „Auch menschlich passt er gut in das Team.“ Beide sind überzeugt davon, dass Prigge schnell einen guten Draht zu den Kunden in Havixbeck haben werde. Das gelebte Miteinander der Volksbank Baumberge mit Vereinen, Verbänden und anderen Gremien vor Ort werde wie gewohnt fortgesetzt, heißt es in einer Pressemitteilung der Volksbank. „Mein Vorgänger Christoph Pape übergibt mir eine erfolgreich geführte Niederlassung der Volksbank Baumberge mit einem etablierten Team. Das ist eine gute Basis für die kommenden Jahre“, schaut Christian Prigge nach vorne. „Gerne gebe ich mein Wissen und meine Erfahrungen weiter, besonders auch an junge Kolleginnen und Kollegen sowie die Auszubildenden.“

Vorerst will der neue Niederlassungsleiter zwischen Ibbenbüren und Havixbeck pendeln, doch perspektivisch sei der Umzug in die Baumbergegemeinde angedacht.

Christoph Pape wechselt als Firmenkundenberater nach Billerbeck

Nach über 20 Jahren als Niederlassungsleiter in Havixbeck ist Christoph Pape in die Hauptstelle der Volksbank Baumberge in Billerbeck gewechselt. Als Firmenkundenbetreuer ist der Bankbetriebswirt jetzt in der Kreditabteilung tätig. „Es war mein Wunsch, mich zu verändern“, so Pape. Niederlassungsleiter in Havixbeck, wo er mit seiner Familie weiterhin wohnen werde, sei er immer gerne gewesen. „Ich habe mich wohlgefühlt, im Kreise der Kolleginnen und Kollegen ebenso wie in den vielen Gesprächen mit den Kundinnen und Kunden. Die Begegnung mit den Menschen war und bleibt mir immer wichtig.“