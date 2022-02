Prunkwagen bleiben in der Garage

In der zweiten Session in Folge bleibt es am Karnevalssonntag (27. Februar) ungewohnt ruhig in Havixbeck. Der besonders bei Familien beliebte Umzug mit mehreren Dutzend Wagen und Fußgruppen wird erneut von der Corona-Pandemie gestoppt.

„Ich hatte ein paar Tränen in den Augen, als ich vor ein paar Tagen mein Karnevalskostüm mal kurz aus dem Schrank geholt habe und den OHK-Orden in den Händen hielt“, beschreibt Andreas Messing, Sprecher des Organisationskomitees Havixbecker Kinderkarneval (OHK), seine aktuelle Gemütslage. In der zweiten Session in Folge bleibt es am Karnevalssonntag (27. Februar) ungewohnt ruhig in der Baumberge-Gemeinde. Der besonders bei Familien beliebte Umzug mit mehreren Dutzend Wagen und Fußgruppen wird erneut von der Corona-Pandemie gestoppt.