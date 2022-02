Qualität der Vorträge begeistert

Der 59. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ hat an den vergangenen Wochenenden in über 140 Regionen in ganz Deutschland stattgefunden. Mehr als 55 junge Musiker aus der Region Westmünsterland haben in der Landesmusikakademie NRW in Heek-Nienborg in Solo- und Ensemblewertungen ihr Können unter Beweis gestellt. Aus Havixbeck und Umgebung sind insgesamt sieben junge Musiker nach Heek gereist, zwei weitere Musikerinnen haben am Vergleich in Münster teilgenommen.

Eltern und Musiklehrer im Publikum

Der Wettbewerb konnte trotz der Pandemie unter Einhaltung aller nötigen Hygienemaßnahmen in Präsenz stattfinden. „Die Juroren waren von der hohen Qualität der Vorträge überaus begeistert. Auch für die anwesenden Eltern und Lehrer war der Wettbewerbstag in der andauernden Coronazeit ein außerordentliches Musikerlebnis“, schreibt die Musikschule Havixbeck in einer Pressemitteilung.

In der Kategorie Percussion/Mallets erzielten Bennet Storb (AG IV, 21 Punkte) und Josefine Hannen (AG V, 23 Punkte) einen ersten Preis. Josefine Hannen hat sich damit eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb erspielt, der vom 17. bis 22. März in Detmold ausgetragen wird.

Auftritte solo und im Ensemble

In der Kategorie Duo Klavier und ein Blechblasinstrument haben Mats Vennemann (Euphonium) und Alexsei Kushnerev (Klavier) in der Altersgruppe II musiziert. Sie sind von der Jury mit 22 Punkten und einem ersten Preis belohnt worden. In der gleichen Kategorie wurden Julius Kneip (Euphonium) und Linda Trzeciak (Klavier) in der Altersgruppe IB mit 24 Punkten und einem ersten Preis belohnt.

Linda Trzeciak ist mit ihrer Violine ebenfalls in der Solowertung Streichinstrumente angetreten. Sie wurde von Konrad Marcus (Klavier) begleitet. Für ihren Vortrag erhielt jeder der beiden jungen Musiker in der Altersgruppe IB einen ersten Preis mit 24 Punkten.

Am Wettbewerb in Münster haben Viktoria Kneip (Klarinette) und Yinuo Han (Klavier) in der Kategorie Duo Klavier und ein Holzblasinstrument in der Altersgruppe III teilgenommen. Beide erhalten Instrumentalunterricht an der Westfälischen Schule für Musik. Ihnen wurde ein erster Preis mit 22 Punkten zuerkannt.

Weiterleitung zum Landeswettbewerb

Theresia Volbers (Blockflöte, Cembalo) hat mit ihren Ensemblepartnern Tara Althaus, Clara Fürniss und Anton Fürniss musiziert. Ihr Vortrag wurde in der Kategorie Alte Musik (AG V) mit 25 Punkten und einem ersten Preis bewertet. Mit diesem Ergebnis reisen auch diese Musiker zum Landeswettbewerb nach Detmold. Alle Mitglieder des Ensembles sind Instrumentalschüler an der Westfälischen Schule für Musik.