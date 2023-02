Bewaffneter Raubüberfall am Busbahnhof

Am Sendener Busbahnhof wurde am späten Mittwochabend ein 30-jähriger Sendener überfallen. Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen aus Havixbeck festnehmen.

Nach einem Raubüberfall in Senden am Mittwochabend konnte die Polizei einen Tatverdächtigen Havixbecker festnehmen.

Nach einem Straßenraub am Sendener Busbahnhof am Mittwoch (1. Februar) ermittelt die Polizei. Gegen 22.50 Uhr gingen nach derzeitigen Erkenntnissen mehrere männliche Personen einen polizeibekannten 30-jährigen Sendener an.

Wie viele Angreifer es waren, steht derzeit nicht fest. Sie stiegen aus zwei Autos. Ein Mann aus Havixbeck soll den Sendener mit einer Schreckschusspistole bedroht haben. Nachdem der 30-Jährige unter Gewaltandrohung einen Rucksack, Schmuck und Bargeld aushändigte, fuhren die Angreifer davon. Der Sendener erlitt leichte Verletzungen, verzichtete aber auf einen Rettungswagen.

Verdächtiger festgenommen – Nacht in Gewahrsam

Aufgrund von Zeugenaussagen war es möglich, den Mann mit der Schreckschusspistole in Havixbeck festzunehmen. Nachdem er die Nacht im Gewahrsam verbracht hatte, wurde er im Laufes des Donnerstags nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen. Die Ermittlungen dauern an, teilte die Polizei mit.