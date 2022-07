Die neugierigen Blicke sind zuletzt immer mehr geworden. Viele Havixbecker haben sich offenbar schon gefragt, wer oder was in die ehemaligen Räume der Baumberge-Apotheke im Ortskern einzieht. Es ist das Stift Tilbeck mit einer Begegnungsstätte, die ein Treffpunkt für Menschen mit und ohne Behinderung werden soll. Im September wird eröffnet.

Der Name ist Programm: „Treff.“ (gesprochen: Treffpunkt) heißt das neue Angebot im Herzen von Havixbeck. In den ehemaligen Räumen der Baumberge-Apotheke baut das Stift Tilbeck mit (v.l.) Dominique Killisch, Malte Schanz und Lea Duchardt einen Raum für Begegnungen für Menschen mit und ohne Behinderungen auf.

Der Raum ist hell und freundlich gestaltet. Die knapp 50 Quadratmeter wirken beim Betreten direkt einladend. So einladend, dass in der immer noch andauernden Renovierungsphase schon der ein oder andere Besucher in der Tür stand und neugierig hereinschaute, um zu erfahren, was denn in so zentraler Lage Neues entsteht. Das darf bald gerne öfter passieren.