Große Vorfreude herrscht bei der KJG St. Georg Hohenholte. Am morgigen Sonntag startet das diesjährige Ferienlager.

Ein großer Lkw wurde am Donnerstag für das Ferienlager der KJG St. Georg Hohenholte gepackt und viele der Betreuer sind am Freitag bereits zum Jugendzeltplatz Hollager Mühle gereist, um dort die Zelte aufzuschlagen und weitere Vorbereitungen zu treffen.

Für die Kinder und Jugendlichen geht es am morgigen Sonntag (17. Juli) los. Treffpunkt ist um 11 Uhr am alten Schulhof in Hohenholte. Dort empfangen sie den Reisesegen und starten mit dem Bus ins Ferienlager. Bekleidet mit den Pullis und T-Shirts des Sponsors Benedikt Höfener freuen sich die Kinder und Leiter auf eine erlebnisreiche Reise durch die Welt des Zirkus.