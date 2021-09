Trotz eines neuen Rekords bei den Briefwählern herrschte auch in den Wahllokalen, wie hier in der AFG, reger Betrieb.

Einen absoluten Rekord bei den Briefwählern vermeldete die Gemeinde Havixbeck bereits am frühen Nachmittag. Bei insgesamt 9595 Wahlberechtigten waren im Vorfeld 4208 Wahlscheine ausgestellt worden. Mit Stand 14 Uhr fehlten davon nur noch 115 Rückläufer. Die Beteiligung allein durch die Briefwähler lag also schon da bei über 42 Prozent. Vor vier Jahren hatten nur 2650 Havixbecker per Brief ihre Stimme abgegeben.

Ulrike Overmeyer vom Wahlamt der Kommune nannte den Rekord lachend „verrückt“. Denn auch ihre Vermutung, dass wegen der hohen Zahl an Briefwählern deutlich weniger Betrieb in den acht Wahllokalen herrschen müsste, bestätigte sich so nicht. Sie selbst hatte eine lange Schlange vor der Masbecker Bolzplatzhütte gesichtet. Und auch die Wahlvorstände vor Ort berichteten Ähnliches. „Morgens um zehn vor acht standen hier schon die Ersten vor der Tür“, sagte Fabian Löckener, der zusammen mit Elisa Ackermann und Carolin Kock im Wahllokal Torhaus eingesetzt war. Vor allem schubweise vor und nach den Gottesdiensten herrschte dort reger Betrieb.

Ein ähnliches Bild in der Anne-Frank-Gesamtschule: „Ich bin seit sechs Jahren Wahlhelferin, aber so habe ich es noch nie erlebt. Seit heute morgen herrscht hier ununterbrochen Betrieb“, sagte Bernhild Schmitz-Heuer.