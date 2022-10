Repair-Café bezieht neue Räumlichkeiten

Havixbeck

Am Dienstag hat erstmalig das Repair-Café in den neuen Räumlichkeiten des Ladenlokals von Stift Tilbeck in der Hauptstraße 54 stattgefunden. Insgesamt 15 Gäste nutzten die Gelegenheit, defekte Alltagsgegenstände mit den Reparatur-Experten zu begutachten und gemeinsam nach Lösungen zu suchen.