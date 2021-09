Robert Griess zündet Feuerwerk

Der Kabarettist Robert Griess gibt am kommenden Samstag (4. September) um 19 Uhr erneut ein Gastspiel im Café Arte im Baumberger-Sandstein-Museum. Der Kölner spielt an diesem Abend sein Programm „Apokalypso Baby“.

„Diese Show wird Ihr Leben verändern! Jeden Tag geht die Welt in den News unter, von Corona bis Netflix nur Dystopien statt Utopien. Aber Robert Griess hat die Antwort: Unter dem Motto ‚Jetzt geht der Spaß erst richtig los‘ zündet der Kölner Kabarettist ein satirisches Feuerwerk aus Pointen und verwandelt all die Themen, die schlechte Laune machen, in ein überbordendes Spektakel der Hochkomik. Wer bei Griess lacht, lacht am besten! Wer oder was kann die Welt noch retten? – Fridays for Future? Yoga? Olaf Scholz? Veganes Essen? Querdenker? Tiktok? Richard David Precht?“, umreißt das Kulturforum Arte als Veranstalter die Inhalte des Programms. Scharfsinniges Stand-up, mitreißende Songs, rasante Dialoge biete der Künstler. Griess ist ein vielfach ausgezeichneter Kabarettist und Autor.

Karten für den Kabarettabend des Kulturforums Arte zum Preis von 18 Euro, ermäßigt 15 Euro, können täglich von 12 bis 18 Uhr im Café Arte im Sandstein-Museum erworben werden. Reservierungen sind unter 0 25 07/15 95 möglich.